Marta Bassino | morta la cognata Sara Fina | aveva 30 anni La campionessa di sci rientra in Italia

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una vicenda dolorosa ha costretto lapiemontese, oro in SuperG ai recenti mondiali, are in: èinfatti, a soli 30, la, moglie di Matteo, fratello maggiore della sciatrice.lascia oltre al marito anche due bambini di 7 e 2. È stato proprio il fratello a ritrovare la giovane senza vita all’interno della camera da letto dell’abitazione di Via Boves, a Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, intorno alle 7 del mattino, dopo essere uscito durante la notte per occuparsi dello sgombero neve, una delle sue attività principali oltre all’allevamento. Si ipotizza che la ...

La moglie del fratello della campionessa azzurra si è spenta improvvisamente nella giornata di ieri. La sciatrice salta le gare di Coppa del Mondo. Marta Bassino è rientrata in Italia per lutto familiare.

Una notizia tremenda e improvvisa. Marta Bassino è stata colpita dal grave lutto della cognata Sara Fina (la sorella del fratello e fondista in gioventù), trovata senza vita nel suo letto a soli 30 anni d'età.