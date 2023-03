Marsiglia, Sanchez: “Uscita Coppa di Francia? Sono triste, io voglio vincere” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Una sconfitta dura, per me e per tutti. Penso che sia la peggior sconfitta della mia carriera. Negli spogliatoi abbiamo sentito questa tristezza. Non ci resta che presentare le nostre scuse ai nostri tifosi. Sono qui da sette mesi e Sono stati fantastici, dobbiamo essere concentrati fino alla fine, che sia una squadra di serie B o meno”, queste le dichiarazioni di Alexis Sanchez dopo la sfida perda contro l’Annecy in Coppa di Francia. L’ex attaccante dell’Inter ha poi proseguito: “voglio restare, ma Sono qui per vincere. voglio essere un campione, l’ho detto dal primo giorno, non mi interessa arrivare secondo. Nella mia carriera ho sempre vinto, ho sempre avuto questa voglia. Mercoledì ero ancora più ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “Una sconfitta dura, per me e per tutti. Penso che sia la peggior sconfitta della mia carriera. Negli spogliatoi abbiamo sentito questazza. Non ci resta che presentare le nostre scuse ai nostri tifosi.qui da sette mesi estati fantastici, dobbiamo essere concentrati fino alla fine, che sia una squadra di serie B o meno”, queste le dichiarazioni di Alexisdopo la sfida perda contro l’Annecy indi. L’ex attaccante dell’Inter ha poi proseguito: “restare, maqui peressere un campione, l’ho detto dal primo giorno, non mi interessa arrivare secondo. Nella mia carriera ho sempre vinto, ho sempre avuto questa voglia. Mercoledì ero ancora più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Marsiglia, #Sanchez: 'Uscita Coppa di Francia? Sono triste, io voglio vincere' - FcInterNewsit : Sanchez, messaggio al Marsiglia: 'Voglio restare, ma solo per vincere. Nella mia carriera l'ho sempre fatto' - GoalItalia : L'Annecy fa il miracolo al 'Velodrome': Marsiglia eliminato dalla Coppa di Francia, Sanchez sbaglia un rigore all'8… - ligue1italie : INCREDIBILE AL VÉLODROME ?????? Succede di tutto tra Marsiglia e #Annecy: i padroni di casa vanno in vantaggio, si f… - tuttoatalanta : Marsiglia-Annecy, formazioni ufficiali: anche in coppa con Malinovskyi e Sanchez -