Marsiglia, Sanchez non si dà pace: 'La peggiore sconfitta in carriera' (Di venerdì 3 marzo 2023) Alexis Sanchez ha parlato del ko del suo Marsiglia contro l'Annecy che ha impedito ai suoi di arrivare alle semifinali della Coppa di Francia.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Alexisha parlato del ko del suocontro l'Annecy che ha impedito ai suoi di arrivare alle semifinali della Coppa di Francia....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Marsiglia, l'ultimatum di #Sanchez: 'Resto solo se posso vincere'. - sportli26181512 : Marsiglia, Sanchez non si dà pace: 'La peggiore sconfitta in carriera': Alexis Sanchez ha parlato del ko del suo Ma… - sportface2016 : #Marsiglia, #Sanchez: 'Uscita Coppa di Francia? Sono triste, io voglio vincere' - FcInterNewsit : Sanchez, messaggio al Marsiglia: 'Voglio restare, ma solo per vincere. Nella mia carriera l'ho sempre fatto' - GoalItalia : L'Annecy fa il miracolo al 'Velodrome': Marsiglia eliminato dalla Coppa di Francia, Sanchez sbaglia un rigore all'8… -