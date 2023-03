Marrucco: “Mi sto godendo questa stagione del Napoli'' (Di venerdì 3 marzo 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo. Queste le sue parole: “Mi sto godendo questa stagione del Napoli con la consapevolezza della maturità e come se vivessi un unicum e non pensavo di viverlo. -afferma Morrucco - Quest’anno è nato veramente questo miracolo, si sono incrociate una serie di cose e mi sto godendo questa vicenda. Io compro il più delle volte il biglietto della partita e la vivo da tifoso e da amante di Napoli. Durante una partita che andai a vedere con Zola, cantai il coro “la capolista se ne va”. Quanto accaduto quest’anno non è frutto del caso, ma della programmazione. -prosegue Morrucco - Anche delle circostanze sono andate a nostro favore, ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fulvio, avvocato e procuratore sportivo. Queste le sue parole: “Mi stodelcon la consapevolezza della maturità e come se vivessi un unicum e non pensavo di viverlo. -afferma Morrucco - Quest’anno è nato veramente questo miracolo, si sono incrociate una serie di cose e mi stovicenda. Io compro il più delle volte il biglietto della partita e la vivo da tifoso e da amante di. Durante una partita che andai a vedere con Zola, cantai il coro “la capolista se ne va”. Quanto accaduto quest’anno non è frutto del caso, ma della programmazione. -prosegue Morrucco - Anche delle circostanze sono andate a nostro favore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Marrucco: “Mi sto godendo questa stagione del Napoli” - _SiGonfiaLaRete : Esclusiva - #Marrucco a Radio CRC: “Mi sto godendo questa stagione del #Napoli, vivo la partita da tifoso e amante… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Marrucco: 'Mi sto godendo questa stagione del Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Marrucco: 'Mi sto godendo questa stagione del Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Marrucco: 'Mi sto godendo questa stagione del Napoli' -

Esclusiva - Marrucco a Radio CRC: “Mi sto godendo questa ... GonfiaLaRete "Sto nel Pd anche quando perdo" Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano dove Bonaccini ha superato il 70 per cento: come valuta la sconfitta nazionale "Io oggi non mi sento uno sconfitto, lo sono quando il Pd perde alle politiche ... "Ho sempre la pistola con me per difendermi" Marrucci alla sbarra, insieme ad Andrea Costa, per l’omicidio di Gianni Avvisato ha fornito la sua versione. Udienza rinviata ad aprile . Sono stati sentiti ieri i due imputati accusati di aver ucciso ... Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano dove Bonaccini ha superato il 70 per cento: come valuta la sconfitta nazionale "Io oggi non mi sento uno sconfitto, lo sono quando il Pd perde alle politiche ...Marrucci alla sbarra, insieme ad Andrea Costa, per l’omicidio di Gianni Avvisato ha fornito la sua versione. Udienza rinviata ad aprile . Sono stati sentiti ieri i due imputati accusati di aver ucciso ...