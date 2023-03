Marko, Red Bull al lavoro: 'RB19 di Verstappen molto diversa dai test' (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima sessione di prove libere ha lasciato Red Bull con la miglior prestazione ma anche con del lavoro da fare per mettere a punto l'assetto della RB19 . A sorpresa è la macchina del campione del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) La prima sessione di prove libere ha lasciato Redcon la miglior prestazione ma anche con delda fare per mettere a punto l'assetto della. A sorpresa è la macchina del campione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Red Bull, auto da sogno per Verstappen? Helmut Marko svela la verità - fuoripistanet : La stagione 2023 sta per iniziare e dopo la preseason la Red Bull è la grande favorita. Ma dalla scuderia austriaca… - ynnniv : RT @FormulaPassion: #F1: la #RedBull #RB19 non avrà aggiornamenti prima di #Baku - FormulaPassion : #F1: la #RedBull #RB19 non avrà aggiornamenti prima di #Baku - F1ingenerale_ : In un’intervista Marko ha parlato della Ferrari e di come la voce secondo cui la potenza della Power Unit sarebbe a… -