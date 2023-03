Mario Kart 8 Deluxe si espande con il Percorso 4 | Coppe e Tracciati

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scorso anno Nintendo ha distribuito ben 3 Pacchetti per, i quali hanno aggiunto numerosi, alcuni inediti altri provenienti dai vecchi capitoli della serie. Anche quest’anno avverrà lo stesso, tramite gli ultimi 4 Percorsi, di cui il primo disponibile tra qualche giorno. A seguire leed iche verranno aggiunti in gioco. Trofeo Frutta Amsterdam in derapata Parco Lungofiume Pista snowboard DK Isola Yoshi Trofeo Boomerang Bangkok a manetta Circuito diStadio di Waluigi Singapore a tutto gas I nuovisono inclusi nel Pass al costo di 24,99 euro o con l’abbonamento Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Ciò significa dunque che se acquistate il Pass avrete tutti i ...

L' aggiornamento 2.3.0 di Mario Kart 8 Deluxe è già disponibile da ora per il download, portando con sé non solo le nuove piste giocabili ma anche e soprattutto un nuovo personaggio selezionabile, il primo introdotto dal ...

