Maria Elena Boschi: “Vorrei sposarmi, non ho figli ma non mi sento sbagliata” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Stiamo insieme da quasi tre anni. Ora mi piacerebbe sposarmi”, lo ha raccontato Maria Elena Boschi in un’intervista al Corriere. La deputata di Italia Viva ha trovato un nuovo equilibrio grazie all’attore e odontoiatra Giulio Berruti. “Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa: io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato”, scrive il Corriere. Un amore, quello tra Maria Elena Boschi e ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) “Stiamo insieme da quasi tre anni. Ora mi piacerebbe”, lo ha raccontatoin un’intervista al Corriere. La deputata di Italia Viva ha trovato un nuovo equilibrio grazie all’attore e odontoiatra Giulio Berruti. “Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa: io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato”, scrive il Corriere. Un amore, quello trae ...

