Maria Elena Boschi racconta il suo amore | «Così Giulio mi ha corteggiata e conquistata» Giorgia Meloni? «Brava e coraggiosa | ma aggressiva»

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 marzo 2023) La politica resta la sua passione, e non esclude un ritorno “al potere”. Nel frattempo, però, l’ex ministra, oggi deputata di Italia Viva, ha trovato un nuovo equilibrio tra impegno politico e vita privata: con l’attore e odontoiatraBerruti, con cui sta insieme da ormai quasi tre anni. Unnato grazie a un incontro casuale, ma cresciuto in modo non lineare e facile, e che orarende pubblico. La loro storia d’, «è iniziata paradossalmente grazie al Covid»,l’esponente di Italia Viva in un’intervista esclusiva a 7 del Corriere della Sera. «Ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa. Io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla, ma ero circondata dalla sicurezza. Ci ...