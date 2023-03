Maria De Filippi torna in tv dopo la morte di Costanzo: “Così mi hanno insegnato” (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi è pronta a tornare in onda a circa una settimana dalla morte del marito Maurizio Costanzo. La conduttrice riprenderà a seguire i suoi programmi specificando che torna a lavorare perché Così le è stato insegnato. Sono dunque pronte a riprendere le registrazioni (e la messa in onda) di Amici 22, Uomini e Donne e C’è posta per te. La prima che rivedremo è C’è posta per te che tornerà in onda domani sera con la puntata che avremmo dovuto vedere una settimana fa. Il programma è registrato, come sappiamo, ma per rispetto del lutto della conduttrice si è deciso di non trasmetterlo il giorno dopo la morte di Costanzo. In studio su Canale 5 saranno presenti come ospite Tiziano Ferro e tre degli ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)Deè pronta are in onda a circa una settimana dalladel marito Maurizio. La conduttrice riprenderà a seguire i suoi programmi specificando chea lavorare perchéle è stato. Sono dunque pronte a riprendere le registrazioni (e la messa in onda) di Amici 22, Uomini e Donne e C’è posta per te. La prima che rivedremo è C’è posta per te che tornerà in onda domani sera con la puntata che avremmo dovuto vedere una settimana fa. Il programma è registrato, come sappiamo, ma per rispetto del lutto della conduttrice si è deciso di non trasmetterlo il giornoladi. In studio su Canale 5 saranno presenti come ospite Tiziano Ferro e tre degli ...

