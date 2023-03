Maria De Filippi Sostituita: La Clamorosa Decisione Mediaset! (Di venerdì 3 marzo 2023) La Decisione di Mediaset ha lasciato basiti tutti i fan di Maria De Filippi. La Queen Mary sarò Sostituita alla conduzione dei suoi più celebri programmi. Ecco nel dettaglio cosa succederà a Uomini e Donne, Amici é C’è Posta per Te! #MariadeFilippi #uominiedonne #amici #cepostaperte Maria De Filippi tornerà in studio o verrà Sostituita? Dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, tutti i programmi di Maria De Filippi sono stati sospesi. Una Decisione che Mediaset ha preso in segno di rispetto verso il lutto che ha colpito la conduttrice pavese e tutta la sua famiglia. Ora, a distanza di qualche giorno, gli show della nostra Queen Mary sono pronti ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi Mediaset ha lasciato basiti tutti i fan diDe. La Queen Mary saròalla conduzione dei suoi più celebri programmi. Ecco nel dettaglio cosa succederà a Uomini e Donne, Amici é C’è Posta per Te! #de#uominiedonne #amici #cepostaperteDetornerà in studio o verrà? Dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, tutti i programmi diDesono stati sospesi. Unache Mediaset ha preso in segno di rispetto verso il lutto che ha colpito la conduttrice pavese e tutta la sua famiglia. Ora, a distanza di qualche giorno, gli show della nostra Queen Mary sono pronti ...

