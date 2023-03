Maria De Filippi | «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato»

(Di venerdì 3 marzo 2023)De(Us Fascino, foto d'archivio)Deè tornata in studio. Ad una settimana dalla dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha dovuto rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro. “mi”.– a quanto apprende l’Ansa – avrebbe detto al pubblico nel corso della registrazione odierna di Amici. La puntata andrà in onda domenica 12 marzo mentre il 5 sarà trasmesso l’appuntamento che era previsto per lo scorso pomeriggio festivo. Le puntate di domani sera di C’è Posta e quella di lunedì prossimo di Uomini e Donne sono state realizzate prima della morte di Costanzo (maggiori info qui).

Dopo lo stop per la morte di Maurizio Costanzo, riprendono i programmi della conduttrice e anche le ...Tra gli ospiti di C'è posta per te di sabato 4 marzo arrivano i volti del momento Tutto è pronto dunque per l'ottava puntata del programma diDeche, va ricordato, è stata registrata ...Al tempo stesso non sono mancate le notizie relative alla presunta eredità di Costanzo e che hanno portato al recente intervento dell'avvocato diDee della stessa famiglia del ...

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 marzo, con la sospensione per lutto di tutti i programmi della moglie Maria De Filippi su Canale 5, c'è ancora… Leggi ...ROMA "Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato". Così - a quanto si apprende - Maria De Filippi, tornando in studio per registrare la nuova puntata di… Leggi ...