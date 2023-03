Maria De Filippi: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato» (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi (Us Fascino, foto d'archivio) Maria De Filippi è tornata in studio. Ad una settimana dalla dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha dovuto rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. così – a quanto apprende l’Ansa – avrebbe detto al pubblico nel corso della registrazione odierna di Amici. La puntata andrà in onda domenica 12 marzo mentre il 5 sarà trasmesso l’appuntamento che era previsto per lo scorso pomeriggio festivo. Le puntate di domani sera di C’è Posta e quella di lunedì prossimo di Uomini e Donne sono state realizzate prima della morte di Costanzo (maggiori info qui). Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023)De(Us Fascino, foto d'archivio)Deè tornata in studio. Ad una settimana dalla dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo, la conduttrice ha dovuto rimboccarsi le maniche e tornare al lavoro. “mi”.– a quanto apprende l’Ansa – avrebbe detto al pubblico nel corso della registrazione odierna di Amici. La puntata andrà in onda domenica 12 marzo mentre il 5 sarà trasmesso l’appuntamento che era previsto per lo scorso pomeriggio festivo. Le puntate di domani sera di C’è Posta e quella di lunedì prossimo di Uomini e Donne sono state realizzate prima della morte di Costanzo (maggiori info qui).

