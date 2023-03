Maria De Filippi, per quanto ancora non la vedremo in tv: Mediaset in crisi (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi non riesce a superare il lutto. Dopo la morte del marito, si prende una lunga pausa dal piccolo schermo. Ecco quando tornerà. La morte è sempre difficile da accettare. Anche se chi ci lascia ha un’età che si potrebbe definire matura, separarsi da chi si ama è sempre difficile. Quando poi la persona che muore ha un nome e un cognome importante, tutto si ferma per un periodo lunghissimo, forse troppo lungo. Maria De Filippi lascia i suoi programmi per lutto, ecco quando torneràFoto Instagram-grantennistoscana.itLa morte di Maurizio Costanzo ha lasciato sgomenti molti, tra pubblico e addetti ai lavori. Il giornalista aveva subito un intervento importante, ma tutto sembrava essere andato per il meglio. Poi il crollo improvviso. Maurizio aveva 84 anni, un’età a cui in molti possono solo sperare di ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023)Denon riesce a superare il lutto. Dopo la morte del marito, si prende una lunga pausa dal piccolo schermo. Ecco quando tornerà. La morte è sempre difficile da accettare. Anche se chi ci lascia ha un’età che si potrebbe definire matura, separarsi da chi si ama è sempre difficile. Quando poi la persona che muore ha un nome e un cognome importante, tutto si ferma per un periodo lunghissimo, forse troppo lungo.Delascia i suoi programmi per lutto, ecco quando torneràFoto Instagram-grantennistoscana.itLa morte di Maurizio Costanzo ha lasciato sgomenti molti, tra pubblico e addetti ai lavori. Il giornalista aveva subito un intervento importante, ma tutto sembrava essere andato per il meglio. Poi il crollo improvviso. Maurizio aveva 84 anni, un’età a cui in molti possono solo sperare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - rtl1025 : ?? 'Si è parlato di 70 milioni, più numerosi immobili: si tratta di stime false'. Lo riferisce il legale della famig… - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - Piovegovernolad : Maria De Filippi, ecco quando è fissato il suo ritorno in Tv: andrà in ond...Altro... - zazoomblog : Maria De Filippi non torna in Tv dopo la morte di Costanzo. Ecco chi prenderà il suo posto ad Amici e Uomini e Donn… -