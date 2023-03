Mare Fuori, mistero sul finale di stagione: Ciro Ricci torna davvero? (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si fermano le curiosità e le anticipazioni su Mare Fuori, la serie televisiva che vede protagonista Napoli e tanti giovani talenti alle prese con le proprie difficoltà in carcere. Nelle ultime settimane gli appassionati sono letteralmente impazziti dopo che Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci, ha pubblicato diverse foto che lo vedono sul set dell’ultima scena della terza L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si fermano le curiosità e le anticipazioni su, la serie televisiva che vede protagonista Napoli e tanti giovani talenti alle prese con le proprie difficoltà in carcere. Nelle ultime settimane gli appassionati sono letteralmente impazziti dopo che Giacomo Giorgio, interprete di, ha pubblicato diverse foto che lo vedono sul set dell’ultima scena della terza L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - viredo : RT @ZiaLulli1: Informazione è: far vedere i corpi seminudi, mentre li tirano fuori dal mare. E non solo i peluche @PiazzapulitaLA7 @corrado… - markusUSfree : RT @ZiaLulli1: Informazione è: far vedere i corpi seminudi, mentre li tirano fuori dal mare. E non solo i peluche @PiazzapulitaLA7 @corrado… -