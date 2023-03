Mare Fuori, Ludovica Coscione fa impazzire i fan con il suo look senza veli (Di venerdì 3 marzo 2023) Ludovica Coscione si presenta ad un evento con un look veramente audace: si vede praticamente tutti! La serie Mare Fuori continua a registrare degli ascolti incredibili. Per chi non aveva visto le prime due stagioni, con tutto questo chiacchiericcio in tv e sui social, non è sicuramente riuscito a resistere alla tentazione. Dopo un recupero veloce dei primissimi episodi, anche chi non comprendeva tutta l'emozione dell'uscita della terza serie, ha iniziato a contar i giorni prima dell'uscita degli ultimissimi episodi sulla piattaforma Rai Play e non solo. Nonostante fossero uscire in anticipo le puntate, i telespettatori hanno rivisto le puntate anche in tv ogni mercoledì sera. La storia dei ragazzi dell'IPM ha tenuto tutti incollati allo schermo e gli attori protagonisti hanno registrato un successo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 marzo 2023)si presenta ad un evento con unveramente audace: si vede praticamente tutti! La seriecontinua a registrare degli ascolti incredibili. Per chi non aveva visto le prime due stagioni, con tutto questo chiacchiericcio in tv e sui social, non è sicuramente riuscito a resistere alla tentazione. Dopo un recupero veloce dei primissimi episodi, anche chi non comprendeva tutta l'emozione dell'uscita della terza serie, ha iniziato a contar i giorni prima dell'uscita degli ultimissimi episodi sulla piattaforma Rai Play e non solo. Nonostante fossero uscire in anticipo le puntate, i telespettatori hanno rivisto le puntate anche in tv ogni mercoledì sera. La storia dei ragazzi dell'IPM ha tenuto tutti incollati allo schermo e gli attori protagonisti hanno registrato un successo ...

