Mare Fuori: i 5 motivi che rendono la serie un cult generazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) L'opera, targata Rai Fiction e Picomedia, ha infranto ogni record su Rai Play, dimostrandosi uno dei più grandi successi seriali italiani degli ultimi anni. Mare Fuori, prodotto del piccolo schermo tutto italiano, segna un importante traguardo nella serialità del nostro paese, dimostrandosi un fenomeno di massa esplosivo. L'opera, ideata da Cristiana Farina (Un amore perfetto, Giovani e belli) ha debuttato con la prima stagione direttamente su Rai 2, il 23 settembre 2020, mentre parlando della recentissima terza stagione è stato scelto un approccio diverso. Le puntate, inizialmente, sono state lanciate su Rai Play per poi arrivare sul canale televisivo successivamente, dal 15 febbraio 2023. Un'anteprima on demand che ha battuto ogni record previsto, registrando ben 12 milioni di visualizzazioni il 13 febbraio, giornata in …

