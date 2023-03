Marcucci | ' Elly Schlein non è vetero - comunista | è più Pannella che Berlinguer'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lui è un ex appartenente al Partito Liberale , poi esponente di primo piano del Pd di Renzi ma rimasto nel Pd per portare avanti la sua posizione riformista . E adesso che farà? 'Alle ...

Schlein "mi sembra più una radicale e un snob degli anni 60 più che una vetero comunista, se la dovessi incasellare " ha detto a Rai Radio1- , diciamo più Pannella che Berlinguer"... agli amici e a tutti i suoi colleghi, dichiara la segretaria del Pd,Schlein. 'Rimango ... Così Andrea, ex - capogruppo del Pd al Senato, su twitter. 'Esprimo a nome mio e di tutto il ...

L'ex senatore e socio fondatore del Pd Andrea Marcucci ha sostenuto Bonaccini al congresso e adesso aspetta di capire quale sarà la linea del Pd ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Alle primarie ho votato per Bonaccini e ho fatto anche campagna per lui. E’ rimasto male per il risultato perché ci teneva molto”. A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Gior ...