Marco Travaglio: "Nemmeno il procuratore crede al processo sul Covid. Così si rischia di aggiungere dolore a dolore"

Per il direttore del Fatto "lo stesso Chiappani sembra dubitare della sua inchiesta". "Se avesse detto che c'erano responsabilità politiche e morali, e poche penali, avrebbe reso un servizio, spiegando che non tutto è reato. Probabilmente finirà come Rigopiano, e sarà un'altra botta ai parenti delle vittime"

