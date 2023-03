Marc Marquez ammette: “Non sono un buon compago di box” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Motomondiale 2023 è ormai alle porte e tutti i centauri stanno cercando di trovare il feeling corretto con la proprio moto per mettere su pista prestazioni importanti. Tra questi, naturalmente, c’è anche Marc Marquez che sta (ri)scoprendo la sua Honda in questa MotoGP che vede Francesco Bagnaia di Ducati come leader assoluto. Lo spagnolo, pluricampione del mondo, si è sbottonato su diversi argomenti durante il documentario di Amazon Prime Video toccando diverse tematiche molto interessanti. Marc Marquez parla anche di Valentino Rossi: “Nessun messaggio da lui, ma lo sapevo…” Marc Marquez (Pagina Facebook Marc Marquez)“Chi mi è venuto a salutare? Aleix Espargaro è stato uno dei pochi che è venuto a trovarmi – ha detto Marc ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Motomondiale 2023 è ormai alle porte e tutti i centauri stanno cercando di trovare il feeling corretto con la proprio moto per mettere su pista prestazioni importanti. Tra questi, naturalmente, c’è ancheche sta (ri)scoprendo la sua Honda in questa MotoGP che vede Francesco Bagnaia di Ducati come leader assoluto. Lo spagnolo, pluricampione del mondo, si è sbottonato su diversi argomenti durante il documentario di Amazon Prime Video toccando diverse tematiche molto interessanti.parla anche di Valentino Rossi: “Nessun messaggio da lui, ma lo sapevo…”(Pagina Facebook)“Chi mi è venuto a salutare? Aleix Espargaro è stato uno dei pochi che è venuto a trovarmi – ha detto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... STnews365 : Marc #Marquez è scatenato negli ultimi giorni. Non in pista, col Mondiale di MotoGP che deve ancora iniziare, ma ai… - MCalcioNews : Marc Marquez, bordata anche allo storico manager: parole velenose - SimonTheWatcher : Per me solo venerdì vedremo realmente come sta #Stroll. Dopo il caso di Marquez in MotoGP mi è rimasto un po' di sc… - IulianTarhon : Tutti esperti a criticare la docu serie su Marc Marquez. - CheRetweet : RT @dreamdream_it: Dream & Dream ha doppiato l’attesissima #docuserie Marc Márquez: All In, dal 20 febbraio in pole position su Amazon #Pri… -