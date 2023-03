Maraini: “Pasolini forse ucciso dai Servizi deviati, sapeva troppo” (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Ben venga l’istanza redatta dall’avvocato Stefano Maccioni di riapertura delle indagini sul delitto dello scrittore e poeta Pier Paolo Pasolini, ucciso a Ostia nella notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975, depositata in Procura a Roma. La pensa così Dacia Maraini, grande amica insieme ad Alberto Moravia dell’autore di ‘Ragazzi di vita’, cui ha di recente dedicato il libro ‘Caro Pier Paolo’ (Neri Pozza). Secondo la Maraini, Pasolini fu ucciso “probabilmente su impulso dei Servizi segreti deviati che lo temevano”. “Ha ragione l’avvocato che ha presentato l’istanza. Il fatto che sia stata depositata questa richiesta mi fa piacere e, come amica di Pasolini, spero che la magistratura accetti la riapertura del caso. Pelosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Ben venga l’istanza redatta dall’avvocato Stefano Maccioni di riapertura delle indagini sul delitto dello scrittore e poeta Pier Paoloa Ostia nella notte tra l’1 e il 2 novembre del 1975, depositata in Procura a Roma. La pensa così Dacia, grande amica insieme ad Alberto Moravia dell’autore di ‘Ragazzi di vita’, cui ha di recente dedicato il libro ‘Caro Pier Paolo’ (Neri Pozza). Secondo lafu“probabilmente su impulso deisegretiche lo temevano”. “Ha ragione l’avvocato che ha presentato l’istanza. Il fatto che sia stata depositata questa richiesta mi fa piacere e, come amica di, spero che la magistratura accetti la riapertura del caso. Pelosi ...

