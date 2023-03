“Manipolata psicologicamente dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo | li ha usati per fare sesso” | l’accusa dell’influencer Georgilaya

(Di venerdì 3 marzo 2023)per farcon. La pace araba multimilionaria per il campione portoghese sembra essere tramontata. Non sono solo i pm italiani a riempire di richieste di chiarimenti l’ex star della Juventus. Questa volta è il turno di una influencer venezuelana, tal. La giovane ha infatti pensato di pubblicare una storia su Instagram dichiarando di avere fattocon, attualmente in forza all’Al-Nassr. I fattacci sarebbero datati marzo 2022, mentre il campione portoghese era impegnato con la nazionale ai playoff dei Mondiali.ha però messo subito le mani avanti smentendo ogni accusa, anche se la “confessione” disembra ricalcare i toni del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : “Manipolata psicologicamente dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo, li ha usati per fare sesso”: l’accu… -

Il suo era un ruolo difficile, doveva apparire come un personaggio giovane ma al tempo stesso molto forte, e fare in modo che non sembrasse mai, in nessun modo,a causa ...Il suo era un ruolo difficile, doveva apparire come un personaggio giovane ma al tempo stesso molto forte, e fare in modo che non sembrasse mai, in nessun modo,a causa ...

“Manipolata psicologicamente dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo, li ha usati per fare… Il Fatto Quotidiano

Le ‘challenges’ sono sfide lanciate sui social: "Se non superi la sfida, non sei degno di far parte del gruppo". Questo il ricatto psicologico alla base di queste prove, un’evoluzione del cyberbullism ...