Manila Nazzaro sui Jeru | “Storia d’amore mai esistita”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Giulia Salemi sugli insulti ricevuti da Nicole Murgia e le esternazioni di Alfonso Signorini sono state in grado di generare un vero e proprio polverone. Alcun ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di esporsi per riportare la loro versione dei fatti. In particolare, nelle ultime ore, Matilde Brandi esono tornate sull’argomento. Le affermazioni di quest’ultima, però, non hanno fatto altro che riaprire vecchie discussioni. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Matilde Brandi eintervengono: “Non ad insultare” Matilde Brandi, che ha preso parte alla quinta edizione del GF Vip, non ha potuto fare a meno di soffermarsi sulle parole pronunciate da Alfonso Signorini. Si è detta ...