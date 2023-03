Manila Nazzaro choc: «Minacce di morte anche a me e ai miei figli». Le sue parole dopo la rivelazione di Signorini (Di venerdì 3 marzo 2023) Alfonso Signorini durante la puntata di giovedì sera del Grande Fratello Vip ha condannato e denunciato le Minacce di morte indirizzate ai concorrenti del reality show. «Alla concorrente Nicole Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e il Gf Vip si dissocia completamente da questa violenza», ha detto il conduttore in diretta. Il discorso non è passato inosservato ai telespettatori e ha dato voce anche a chi ha subìto personalmente queste Minacce e non ha avuto mai modo di riferirlo pubblicamente. Tra questi anche due ex concorrenti del reality show, Matilde Brandi e Manila Nazzaro. Il messaggio sui social «Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Gf Vip e delle ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 3 marzo 2023) Alfonsodurante la puntata di giovedì sera del Grande Fratello Vip ha condannato e denunciato lediindirizzate ai concorrenti del reality show. «Alla concorrente Nicole Murgia, ad esempio, hanno augurato la, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e il Gf Vip si dissocia completamente da questa violenza», ha detto il conduttore in diretta. Il discorso non è passato inosservato ai telespettatori e ha dato vocea chi ha subìto personalmente questee non ha avuto mai modo di riferirlo pubblicamente. Tra questidue ex concorrenti del reality show, Matilde Brandi e. Il messaggio sui social «Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Gf Vip e delle ...

