Mancini (FdI): "Cambiare Cda Anpal Servizi atto dovuto, ottima scelta del Governo" (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – "Bene ha fatto il Governo con un decreto firmato dai ministeri del Lavoro e delle Finanze a revocare i vertici di Anpal Servizi. Intanto va ricordata la legittimità di un provvedimento che applica la Legge Frattini (n. 145/2002). Ci sono, poi, diversi motivi che rendono incompatibile la permanenza di un presidente espressione del Partito Democratico alla guida dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Intanto perché il Pd quando è stato al Governo, cioè fino a pochi mesi, ha contribuito al disastro delle politiche del lavoro. Come dimostrano gli oltre 600 mila cittadini ancora sconosciuti ai centri per l'impiego, ma percettori del reddito di cittadinanza". Così Paola Mancini (Fdi), componente della 10^ Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico ...

