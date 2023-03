Manchester United, Ten Hag: «Preferiamo giocare ogni tre giorni» (Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Erik Ten Hag , allenatore del Manchester United, alla vigilia della gara contro il Liverpool. I dettagli Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Manchester United in Premier League. PAROLE – «Penso che abbiamo dei giocatori indietro. Luke Shaw non era disponibile, ma ci aspettiamo che torni. Sancho era malato. Dovremo vedere come si sviluppa la situazione. Siamo in lotta per quattro trofei? Ci piace giocare. Otteniamo energia giocando ogni tre o quattro giorni. Vogliamo continuare così, ma pensiamo partita per partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Erik Ten Hag , allenatore del, alla vigilia della gara contro il Liverpool. I dettagli Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-in Premier League. PAROLE – «Penso che abbiamo dei giocatori indietro. Luke Shaw non era disponibile, ma ci aspettiamo che torni. Sancho era malato. Dovremo vedere come si sviluppa la situazione. Siamo in lotta per quattro trofei? Ci piace. Otteniamo energia giocandotre o quattro. Vogliamo continuare così, ma pensiamo partita per partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

