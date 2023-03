Manchester City, Guardiola svela il futuro di Kompany (Di venerdì 3 marzo 2023) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico del Burnley, Vincent Kompany Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa del futuro dell’attuale tecnico del Burnley, Vincent Kompany, che affronterà i Citizens in FA Cup il prossimo 18 marzo. PAROLE – «Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà. Il suo destino da allenatore del City è già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E’ una mia sensazione. Forse mi sbaglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Pep, allenatore del, ha parlato deldell’attuale tecnico del Burnley, VincentPep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa deldell’attuale tecnico del Burnley, Vincent, che affronterà i Citizens in FA Cup il prossimo 18 marzo. PAROLE – «Personalmente, sono felicissimo per i suoi successi al Burnley. Prima o poi tornerà. Il suo destino da allenatore delè già scritto nelle stelle. Succederà. Non so quando ma succederà. E’ una mia sensazione. Forse mi sbaglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

