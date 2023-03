Man United, Ten Hag: “Calendario fitto ci piace. Liverpool? Faremo la nostra partita” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’ottimo andamento del Manchester United, il tecnico Erik Ten Hag ha rassicurato tutti sul fatto che alla squadra non pesa un Calendario così fitto. “Ci piace giocare, farlo ogni 3-4 giorni ci dà energia. Vogliamo continuare così ma bisogna pensare partita per partita”. Poi ha continuato parlando della prossima sfida contro il Liverpool: “Noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita, che sia in casa o in trasferta. Il campo ha sempre la stessa grandezza, c’è lo stesso numero di arbitri e la palla è rotonda, per cui bisogna giocare sempre nello stesso modo. È chiaro che l’ambiente non sarà dalla nostra parte ma ai miei ragazzi piace giocare in questo tipo di atmosfera. Sappiamo che ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo l’ottimo andamento del Manchester, il tecnico Erik Ten Hag ha rassicurato tutti sul fatto che alla squadra non pesa uncosì. “Cigiocare, farlo ogni 3-4 giorni ci dà energia. Vogliamo continuare così ma bisogna pensareper”. Poi ha continuato parlando della prossima sfida contro il: “Noi cerchiamo sempre di fare la, che sia in casa o in trasferta. Il campo ha sempre la stessa grandezza, c’è lo stesso numero di arbitri e la palla è rotonda, per cui bisogna giocare sempre nello stesso modo. È chiaro che l’ambiente non sarà dallaparte ma ai miei ragazzigiocare in questo tipo di atmosfera. Sappiamo che ...

