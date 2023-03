Mamma porta due bottiglie d'acqua a scuola per i figli, ma non la fanno entrare: intervengono i carabinieri (Di venerdì 3 marzo 2023) Una Mamma prova a consegnare due bottigliette d'acqua ai figli, la scuola glielo impedisce e intervengono i carabinieri . Succede a Marina di Montemarciano ( Ancona ). 'Siccome restano a scuola fino ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Unaprova a consegnare duette d'ai, laglielo impedisce e. Succede a Marina di Montemarciano ( Ancona ). 'Siccome restano afino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Mamma porta due bottiglie d'acqua a scuola per i figli, ma non la fanno entrare: intervengono i carabinieri - HoldMyHant : Lasciala perdere. Forse questa non sa nemmeno dove si trovi la porta d'ingresso dell'università. Classico esempio d… - Bottai61 : RT @quellicomeme71: Tavassi tranquillo, non piangere, che ora arriva la mamma e ti porta il ciuccio ???? #gfvip - HansoNagara : @kattivo_bojack @ElisaconlaL @borghi_claudio Mia mamma è una di quelle, ma non la porta per il covid, la porta perc… - zambra6601 : Mamma vede il piccolo febbricitante e gli porta la minestra col Cavolo Nero(o Fiorentino),io ci metto la Polenta e… -