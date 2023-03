Malagò: “San Siro punto fermo a prescindere da Inter e Milan” (Di venerdì 3 marzo 2023) Intervenuto durante un evento, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato del futuro di San Siro e delle scelte di Milan e Inter Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 marzo 2023)venuto durante un evento, il presidente del CONI, Giovanni, ha parlato del futuro di Sane delle scelte di

Malagò: 'Non sono preoccupato per San Siro, resta un punto fermo' "Preoccupato per San Siro Leggo le notizie, non sono preoccupato. San Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall'evento sono altri i punti di preoccupazione". Milano - Cortina 2026, Malagò: 'San Siro centrale comunque andrà fra Milan ed Inter' Giovanni Malagò ha voluto precisare il valore che avrà San Siro nelle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina del 2026 . Il meraviglioso stadio in questi giorni è al centro delle diatribe fra Milan ed Inter ... Varnier: 'Fiducia a Milano - Cortina e in questi tre anni vinceremo la sfida' A meno di tre anni dall'inaugurazione nel "vecchio" amatissimo San Siro, Varnier accetta di ... E con Giovanni Malagò, il presidente del Coni che è anche presidente della Fondazione Cortina "Rapporto ... "Preoccupato perSiro Leggo le notizie, non sono preoccupato.Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall'evento sono altri i punti di preoccupazione".Giovanniha voluto precisare il valore che avràSiro nelle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina del 2026 . Il meraviglioso stadio in questi giorni è al centro delle diatribe fra Milan ed Inter ...A meno di tre anni dall'inaugurazione nel "vecchio" amatissimoSiro, Varnier accetta di ... E con Giovanni, il presidente del Coni che è anche presidente della Fondazione Cortina "Rapporto ...