Maksimovic | Sarò a Napoli in caso di vittoria dello Scudetto | vi racconto l' ammutinamento

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nicola, ex difensore del, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com, di seguito le sue dichiarazioni: Hai giocato nel, hai giocato con Sarri"E sono stato anche molto vicino alla Lazio..." Quando?"La Lazio mi aveva cercato quando c'era ancora Simone Inzaghi, la sua ultima stagione. L'accordo era quasi fatto, ma tutto salta quando lui decide di lasciare la Lazio e di andare all'Inter". In quella stagione tu eri a scadenza col. Quando iniziano i contatti?"Già durante la stagione. Fu la prima squadra italiana a cercarmi dopo che si capì che non avrei rinnovato il contratto col. Proprio Simone in un pranzo con Immobile e Insigne chiese di me, a quel punto Lorenzo mi chiamò per dirmi che Inzaghi mi voleva e che c'era questa opportunità. Dopo un paio di ...