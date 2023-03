Maksimovic | “Pareggio col Verona | ecco cosa accadde De Laurentiis aveva preso Allegri che voleva il mio rinnovo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nikolasvela un retroscena: “DeMassimiliano, luiil miodi contratto“. L’ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb., andato via da Napoli al termine della stagione 2020/21 ha parlato di quel famoso Napoli-che è costato l’accesso alla Champions League agli azzurri: “Quelfu figlio di un problema mentale: quando devi vincere per forza va così. Cominci a sbagliare il primo passaggio, poi quella successivo e lì comincia tutto. Non senti più la sicurezza in campo. Però dopo il vantaggio la gara doveva essere chiusa, non puoi subire gol su contropiede, questo è sicuro. Mancò concentrazione. ...