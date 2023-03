Maksimovic contro Sarri: «Per vincere non puoi giocare solo con 12-13» (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Maksimovic si sta allenando a Belgrado, in attesa di trovare una nuova squadra. Nella lunga intervista racconta il suo rapporto con Sarri. Parla della possibilità di approdare alla Lazio, squadra oggi allenata proprio dal suo ex allenatore a Napoli: «Già durante la stagione. Fu la prima squadra italiana a cercarmi dopo che si capì che non avrei rinnovato il contratto col Napoli. Proprio Simone in un pranzo con Immobile e Insigne chiese di me, a quel punto Lorenzo mi chiamò per dirmi che Inzaghi mi voleva e che c’era questa opportunità. Dopo un paio di settimane ospitammo a Napoli la Lazio e a fine partita entrai nello spogliatoio biancoceleste per chiedere informazioni. Parlai con Reina, con Milinkovic-Savic, tutti mi chiamavano per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ex difensore del Napoli, Nikolaha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.si sta allenando a Belgrado, in attesa di trovare una nuova squadra. Nella lunga intervista racconta il suo rapporto con. Parla della possibilità di approdare alla Lazio, squadra oggi allenata proprio dal suo ex allenatore a Napoli: «Già durante la stagione. Fu la prima squadra italiana a cercarmi dopo che si capì che non avrei rinnovato il contratto col Napoli. Proprio Simone in un pranzo con Immobile e Insigne chiese di me, a quel punto Lorenzo mi chiamò per dirmi che Inzaghi mi voleva e che c’era questa opportunità. Dopo un paio di settimane ospitammo a Napoli la Lazio e a fine partita entrai nello spogliatoio biancoceleste per chiedere informazioni. Parlai con Reina, con Milinkovic-Savic, tutti mi chiamavano per ...

