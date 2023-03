MagicLand a Valmontone assume 300 persone | requisiti e come fare domanda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il parco divertimenti MagiLand di, il più grande del centro Sud-Italia, sta per dare il via a una nuova stagione. Ed è alla ricerca di nuovo personale per iniziare al meglio un anno all’insegna del divertimento. Ogni anno, infatti, il parco occupa direttamente fino a 600che, se sommate alle occupazioni indirette, salgono a oltre 1.000nel corso della stagione che va da aprile fino ai primi giorni di novembre. Quali sono le figure che cerca il parco? Sono ben 300 le figure professionali ricercate per, che saranno chiamate a svolgere diverse mansioni. Le selezioni sono già aperte e gli annunci sono rivolti a tutti, con particolare attenzione per: Manutentori, Addetti alla vendita, Addetti all’accoglienza per le biglietterie, Addetti alle attrazioni, ...