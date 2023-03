Maggioranza e opposizioni allo scontro sulla strage di Cutro e i morti della pandemia (Di venerdì 3 marzo 2023) - Il Pd ha presentato un'interpellanza urgente per capire le responsabilità politiche delle morti dei migranti in Calabria. Per FdI serve una Commissine d'inchiesta parlamentare sui ritardi nelle ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 marzo 2023) - Il Pd ha presentato un'interpellanza urgente per capire le responsabilità politiche delledei migranti in Calabria. Per FdI serve una Commissine d'inchiesta parlamentare sui ritardi nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : L’imbroglio sulla legge elettorale dei comuni tentato ieri dalla maggioranza e sventato dalle opposizioni in Senato… - fattoquotidiano : “Niente ballottaggio se il candidato sindaco ha il 40% dei voti”: la maggioranza tenta il blitz in Senato. Le oppos… - AnimaCeleste : RT @ivanscalfarotto: L’imbroglio sulla legge elettorale dei comuni tentato ieri dalla maggioranza e sventato dalle opposizioni in Senato.… - GianpaoloRegano : RT @ivanscalfarotto: L’imbroglio sulla legge elettorale dei comuni tentato ieri dalla maggioranza e sventato dalle opposizioni in Senato.… - Peoplekeyk : RT @carolpantanifi: Salvini andava messo subito. Secondo me la Premier deve aver ricevuto pressioni 'dall'alto'. Un Niet categorico, ins… -