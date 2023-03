Mafia | arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Mafia, arrestata la sorella del boss Messina Denaro . #Adnkronos - Vdruz : Arrestata Messina Denaro Rosalia, è la sorella del boss Matteo - himeralive : I carabinieri del Ros hanno arrestato Rosalia Messina Denaro, sorella del boss catturato lo scorso mese di gennaio.… - maxleva : Arrestata la sorella Rosalia di Messina Denaro. 'Gestiva la cassa e i pizzini del superlatitante'.… - infoitinterno : Mafia, arrestata Rosalia Messina Denaro, sorella del boss: gestiva la rete dei «pizzini» -

I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a ...L'altro, Salvatore, il primogenito, scarcerato nel 2006 dopo avere scontato una condanna per, è stato riarrestato con le stesse accuse nel 2010. Non è andata meglio alle figlie femmine e al ...la sorella del boss Messina Denaro, Rosalia indagata per associazione di tipo mafioso. Il Ros, con il supporto del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello squadrone eliportato ...

