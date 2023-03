Mafia | arrestata la sorella del boss Messina Denaro

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –ladel, Rosalia indagata per associazione di tipo mafioso. Il Ros, con il supporto del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antie antiterrorismo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

