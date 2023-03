Mafia | arrestata la sorella del boss Matteo Messina Denaro

(Di venerdì 3 marzo 2023) I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, ladel, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei 'pizzini', consentendo così al capodi mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

Blitz dei carabinieri del Ros a Castelvetrano, nel Trapanese. Rosalia Messina Denaro sarebbe una donna di mafia ...Il blitz dei carabinieri del Ros nei confronti della prima delle quattro sorelle del boss. L’accusa è di associazione mafiosa. L’indagine coordinata dalla Procura di Palermo ...