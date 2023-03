“Madre Terra”: la video-poesia delle Donne per la Pace in Ucraina (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono delle giovani ucraine quelle attrici che prestano volti e voci alla poesia di Elena Rossi. Raccontano in un video il dramma della guerra che hanno vissuto, si uniscono all’appello di speranza che rivolgono a “Madre Umanità”. “Madre Terra” – in ucraino “M?????? ????? – Matinka zemlya” – è un progetto audiovisivo con la regia di Vittorio Pavoncello lanciato dall’Associazione “Donne for Peace”, fortemente voluto dalla Presidente Volha Marozava e realizzato in collaborazione con Anas Lazio, Regione Lazio, Stati Generali della Memoria ed ECAD. In concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, il video sarà presentato in anteprima Martedì 7 Marzo 2023 alle ore 17.00, nel corso della Conferenza “Dalle Donne Verrà la Salvezza” ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 marzo 2023) Sonogiovani ucraine quelle attrici che prestano volti e voci alladi Elena Rossi. Raccontano in unil dramma della guerra che hanno vissuto, si uniscono all’appello di speranza che rivolgono a “Umanità”. “” – in ucraino “M?????? ????? – Matinka zemlya” – è un progetto audiovisivo con la regia di Vittorio Pavoncello lanciato dall’Associazione “for Peace”, fortemente voluto dalla Presidente Volha Marozava e realizzato in collaborazione con Anas Lazio, Regione Lazio, Stati Generali della Memoria ed ECAD. In concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, ilsarà presentato in anteprima Martedì 7 Marzo 2023 alle ore 17.00, nel corso della Conferenza “DalleVerrà la Salvezza” ...

