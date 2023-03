Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PecoraleLuigi : RT @StartMagNews: Appuntamento il 7 marzo 2023 con la presentazione del libro 'Made in (#digital) Italy' a cura di Start Magazine e @icinno… - lummanagement : ??Il Prof. Maurizio Mazzanti docente di Digital Marketing nei Master International Business in China #MIBC, Internat… - akhetaton11 : RT @StartMagNews: Appuntamento il 7 marzo 2023 con la presentazione del libro 'Made in (#digital) Italy' a cura di Start Magazine e @icinno… - Chiaserotti : RT @StartMagNews: Appuntamento il 7 marzo 2023 con la presentazione del libro 'Made in (#digital) Italy' a cura di Start Magazine e @icinno… - medicojunghiano : RT @StartMagNews: Appuntamento il 7 marzo 2023 con la presentazione del libro 'Made in (#digital) Italy' a cura di Start Magazine e @icinno… -

Martedì 7 marzo alle 17.15 a Roma, presso Spazio Europa in via IV novembre 149, si terrà la presentazione del libro dal titolo "in () Italy", realizzato da Start Magazine (www.startmag.it) e ICINN - Istituto per la Cultura dell'Innovazione con il supporto di Amazon. Verranno illustrati i risultati della crescita ...... artificial intelligence designer, machine learning engineer, blockchain specialist,artist ... dell'estetica e del bello tipici delin Italy . Lo chief revenue officer di Frontiere, ...Non perderti i punti salienti del webinar: Le opportunità per i Marketer Il mercato italiano del Metaverso Le metapersonasin Italy

"Made in (digital) Italy", il 7 marzo presentazione libro Start Magazine Agenzia askanews

Roma, 3 mar. (askanews) - Martedì 7 marzo alle 17.15 a Roma, presso Spazio Europa in via IV novembre 149, si terrà la presentazione del libro dal titolo "Made in (digital) Italy", realizzato da Start ...