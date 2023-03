Ma quando inizia davvero la mezza età e quando la vecchiaia? (Di venerdì 3 marzo 2023) quando inizia davvero la mezza età e quando la vecchiaia? In generale si può dire che la risposta a questa domanda dipende dalla cultura in cui si è immersi e da come si tende a vedere l’invecchiamento. Nel 2018 mezzo milione di persone ha completato un questionario online sull’argomento e i partecipanti, molti di età compresa tra i 20 e i 30 anni hanno affermato in media che la mezza età iniziava a 40 anni, mentre la vecchiaia a 62 anni. Al contrario, gli over 65 non pensavano che la vecchiaia avesse inizio prima dei 71 anni. È chiaro, quindi, che le risposte variano, spesso, a seconda dell’età persona cui si pone la domanda. A nessuno infatti piace pensare a se stesso come a una ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 3 marzo 2023)laetà ela? In generale si può dire che la risposta a questa domanda dipende dalla cultura in cui si è immersi e da come si tende a vedere l’invecchiamento. Nel 2018 mezzo milione di persone ha completato un questionario online sull’argomento e i partecipanti, molti di età compresa tra i 20 e i 30 anni hanno affermato in media che laetàva a 40 anni, mentre laa 62 anni. Al contrario, gli over 65 non pensavano che laavesse inizio prima dei 71 anni. È chiaro, quindi, che le risposte variano, spesso, a seconda dell’età persona cui si pone la domanda. A nessuno infatti piace pensare a se stesso come a una ...

