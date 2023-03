“Ma è la…”. Oriana choc al GF Vip 7, la gaffe hot fa scappare. La regia costretta a censurare (Di venerdì 3 marzo 2023) Al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha commesso una gaffe clamorosa, che ha lasciato tutti senza parole. Non ha capito bene cosa stessero dicendo nella casa più spiata d’Italia e alla fine se n’è uscita con una dichiarazione pazzesca, che ha creato subbuglio anche negli altri vipponi. Un vero e proprio colpo di scena, a tal punto che la produzione del programma è stata costretta addirittura a censurare il tutto, mentre gli altri sono scappati via improvvisamente. Una situazione quasi unica nel suo genere. Intanto, parlando sempre di dinamiche del GF Vip 7 e di Oriana Marzoli, è stata criticata da Daniele Dal Moro: “Non si può reagire così male ad una domanda manco l’avesse accusato di aver ucciso qualcuno, ci vuole un po’ di equilibrio eccheccazzo. Questa ragazza ha una pazienza infinita, è sotto attacco da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Al GF Vip 7Marzoli ha commesso unaclamorosa, che ha lasciato tutti senza parole. Non ha capito bene cosa stessero dicendo nella casa più spiata d’Italia e alla fine se n’è uscita con una dichiarazione pazzesca, che ha creato subbuglio anche negli altri vipponi. Un vero e proprio colpo di scena, a tal punto che la produzione del programma è stataaddirittura ail tutto, mentre gli altri sono scappati via improvvisamente. Una situazione quasi unica nel suo genere. Intanto, parlando sempre di dinamiche del GF Vip 7 e diMarzoli, è stata criticata da Daniele Dal Moro: “Non si può reagire così male ad una domanda manco l’avesse accusato di aver ucciso qualcuno, ci vuole un po’ di equilibrio eccheccazzo. Questa ragazza ha una pazienza infinita, è sotto attacco da ...

