L’ultima notte di amore: il film in visione gratuita con ScreenWorld (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ultima notte di amore è un film con protagonista Pierfrancesco Favino e regia di Andrea Di Stefano. Quest’ultimo si è fatto notare come attore in numerose produzioni anche internazionali, come d’altronde il protagonista della pellicola Favino, e torna alla regia dopo L’ultima volta nel 2019 con The Informer Tre secondi per sopravvivere. Grazie alla collaborazione con Vision Distribution abbiamo il piacere di offrirvi la visione gratuita del film. La visione sarà possibile in cinquanta sale sparse per l’Italia e tra due date, il 9 e il 10 marzo. Basterà cliccare qui da oggi all’8 marzo per poter scegliere la data e il cinema dove poter seguire gratuitamente il film. 9 marzo 19.30 UCI FIUME VENETO Via ... Leggi su screenworld (Di venerdì 3 marzo 2023)diè uncon protagonista Pierfrancesco Favino e regia di Andrea Di Stefano. Quest’ultimo si è fatto notare come attore in numerose produzioni anche internazionali, come d’altronde il protagonista della pellicola Favino, e torna alla regia dopovolta nel 2019 con The Informer Tre secondi per sopravvivere. Grazie alla collaborazione con Vision Distribution abbiamo il piacere di offrirvi ladel. Lasarà possibile in cinquanta sale sparse per l’Italia e tra due date, il 9 e il 10 marzo. Basterà cliccare qui da oggi all’8 marzo per poter scegliere la data e il cinema dove poter seguiremente il. 9 marzo 19.30 UCI FIUME VENETO Via ...

