(Di venerdì 3 marzo 2023) Romelunon rientra più nei piani del Chelsea. Seondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport i blues hanno “” l’attaccante belga:ed ha pronta una strategia ADDIO? – Il Chelsea non vuole più. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club londinese considera conclusa la sua seconda avventura con la maglia “blues” dopo l’ultima deludente stagione disputata in Premier League. Un’idea che il club inglese aveva già quest’estate, viste le condizioni con cui “Big Rom” è tornato a Milano. Di questopuò approfittarneche può strappare una conferma del belga a cifre vantaggiose. L’obiettivo del club nerazzurro sarà quello di ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni (più bonus) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku scaricato dal Chelsea! L'Inter fiuta l'affare: lo scenario - CdS - - NackaSkoglund89 : Lukaku scaricato, nemmeno troppo velatamente, dal ciclope. -

Tanto rammarico invece sia per la Juventus, che lo ha '' senza farsi troppi problemi, ma anche per l'Inter, che alla Joya in estate ha preferito il ritorno di Romelua Milano. Alcune ...Intanto molti tifosi nerazzurri hanno già. L'Inter e le difficoltà di. Inter, Zhang riflette sul riscatto di. Inter, i tifosi scaricano. L'Inter e le ...... applaudito da San Siro per tutto il riscaldamento,impietosamente dai suoi stessi tifosi ... vedendo entrare troppo tardi un buon Asllani, Dzeko e, ancora lontanissimo dall'essere ...

Lukaku scaricato dal Chelsea! L’Inter fiuta l’affare: lo scenario – CdS Inter-News.it

Il Fideo strega per intelligenza e talento, la fisicità di Romelu sarà preziosa nello sprint Champions Torino. Cambia. Eccome se cambia. Averli o non averli a disposizione. Perché poi, comunque la si ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...