Lukaku, obiettivo (minimo) doppia cifra: servono ritmi altissimi (Di venerdì 3 marzo 2023) Con due gol all’attivo in tredici presenze nella Serie A di quest’anno, Romelu Lukaku può e deve puntare a chiudere il suo campionato in doppia cifra. A partire già dalla sfida contro il Lecce, una squadra che sembra avere nel suo destino (vedi focus). obiettivo minimo – Ci si aspettava tanto, tantissimo da Romelu Lukaku dopo il suo ritorno all’Inter la scorsa estate. Nelle precedenti esperienze in Serie A, l’attaccante belga ha messo a segno rispettivamente 25 e 26 reti. Tutti altri numeri rispetto alle due soltanto segnate fin qui in questo campionato. Numeri che sottolineano tutta la delusione per le sue prestazioni, che ci si aspettava di ben altro livello. Ma non tutto è ancora perduto. Sebbene lo scudetto sia ormai sfumato, resta ancora una qualificazione alla prossima Champions ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) Con due gol all’attivo in tredici presenze nella Serie A di quest’anno, Romelupuò e deve puntare a chiudere il suo campionato in. A partire già dalla sfida contro il Lecce, una squadra che sembra avere nel suo destino (vedi focus).– Ci si aspettava tanto, tantissimo da Romeludopo il suo ritorno all’Inter la scorsa estate. Nelle precedenti esperienze in Serie A, l’attaccante belga ha messo a segno rispettivamente 25 e 26 reti. Tutti altri numeri rispetto alle due soltanto segnate fin qui in questo campionato. Numeri che sottolineano tutta la delusione per le sue prestazioni, che ci si aspettava di ben altro livello. Ma non tutto è ancora perduto. Sebbene lo scudetto sia ormai sfumato, resta ancora una qualificazione alla prossima Champions ...

