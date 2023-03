Lufthansa torna all' utile dopo le perdite per il Covid

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lufhansa ha chiuso il 2022 con unnetto in forte miglioramento: 791 milioni di euro, rispetto a una perdita di 2,2 miliardi nel 2021. Bene anche i ricavi, più che raddoppiati a 33 miliardi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIRSTonlineTwit : Lufthansa torna all'utile dopo il Covid: ricavi e passeggeri raddoppiati nel 2022. E su Ita: 'Avanti con la trattat… - marcoleofrigio : Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi @sole24ore - palmiottid : RT @sole24ore: ??#Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi: - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ??#Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi: - sole24ore : ??#Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi: -

Carsten Spohr, CEO di: "L'inizio dell'anno è stato ancora fortemente influenzato dalla diffusione della variante Omicron e dalle relative restrizioni di viaggio, ma quando i viaggi sono ...all'utile dopo il Covid in attesa che l'accordo con Ita Airways vada in porto. La compagnia aerea tedesca chiude il 2022 non soltanto con il raddoppio del fatturato 32,8 miliardi di ...Il gruppoin attivo dopo le gravi perdite durante la pandemia di Covid - 19. Nel 2022, l'azienda che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca ha realizzato un risultato operativo ...

Lufthansa torna a utile nel 2022 (791 milioni), ricavi raddoppiati a 32,8 miliardi Il Sole 24 ORE

Milano, 3 mar. (askanews) - Lufhansa ha chiuso il 2022 con un utile netto in forte miglioramento: 791 milioni di euro, rispetto a una perdita di 2,2 miliardi nel 2021. Bene anche i ricavi, più che rad ...Lufthansa raddoppia fatturato e passeggeri beneficiando del forte aumento della domanda di viaggi aerei dopo gli anni in perdita della pandemia. E il titolo corre a Francoforte ...