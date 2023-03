L'Ue rinvia voto sull'obbligo di auto a zero emissioni dal 2035 (Di venerdì 3 marzo 2023) L'Europa rinvia a data da destinarsi il voto finale degli Stati membri in Consiglio Ue sul regolamento che fissa l'obiettivo dell'immissione sul mercato europeo solo di auto e furgoni a zero emission ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'Europaa data da destinarsi ilfinale degli Stati membri in Consiglio Ue sul regolamento che fissa l'obiettivo dell'immissione sul mercato europeo solo die furgoni aemission ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @enribarbieri Eh grazie. Però se il voto si rinvia è perché sanno che la maggioranza non c'è. In pochi capiscono ch… - infoitinterno : L'Ue rinvia voto sull'obbligo di auto a zero emissioni dal 2035 - OrazioZoccolan : Auto diesel e benzina: la Ue rinvia il voto sullo stop ai motori a combustione dal 2035 @corriere - ST09972061 : RT @borghi_claudio: @enribarbieri Eh grazie. Però se il voto si rinvia è perché sanno che la maggioranza non c'è. In pochi capiscono che il… - mike9938 : RT @borghi_claudio: @enribarbieri Eh grazie. Però se il voto si rinvia è perché sanno che la maggioranza non c'è. In pochi capiscono che il… -