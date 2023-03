L'Ue rinvia il voto sullo stop alle auto diesel e benzina. Un successo dell’Italia (Di venerdì 3 marzo 2023) L’esito del braccio di ferro sullo stop ai motori a combustione interna nel 2035 è sempre più incerto. Il nuovo regolamento sulle emissioni del trasporto leggero sembrava cosa fatta, avendo incassato l’accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Ma ieri, improvvisamente, si è deciso di rinviare il voto. Questa settimana tutto è cambiato: la Germania – per voce del ministro dei Trasporti, il liberale Volker Wissing – ha improvvisamente sterzato, minacciando un voto contrario. Sommandosi all’opposizione italiana e polacca e all’astensione bulgara, determinerebbe la bocciatura del provvedimento. A questo punto, la palla è in mano alla presidente Ursula von der Leyen, che nel weekend dovrà cercare una via d’uscita. Non si capisce questo esito imprevisto e imprevedibile, letteralmente un attimo prima ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) L’esito del braccio di ferroai motori a combustione interna nel 2035 è sempre più incerto. Il nuovo regolamento sulle emissioni del trasporto leggero sembrava cosa fatta, avendo incassato l’accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Ma ieri, improvvisamente, si è deciso dire il. Questa settimana tutto è cambiato: la Germania – per voce del ministro dei Trasporti, il liberale Volker Wissing – ha improvvisamente sterzato, minacciando uncontrario. Sommandosi all’opposizione italiana e polacca e all’astensione bulgara, determinerebbe la bocciatura del provvedimento. A questo punto, la palla è in mano alla presidente Ursula von der Leyen, che nel weekend dovrà cercare una via d’uscita. Non si capisce questo esito imprevisto e imprevedibile, letteralmente un attimo prima ...

