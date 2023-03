L’Ue ordina all’Italia di recuperare l’Ici non versata dalla Chiesa: “Era aiuto di Stato” (Di venerdì 3 marzo 2023) Le esenzioni fiscali sull’Ici, la vecchia imposta sugli immobili, rappresentano un aiuto di Stato. Lo ha ribadito la Commissione europea, che ha chiesto all’Italia di recuperare le somme non versate anche dalla Chiesa. “Gli enti che svolgono attività non economiche come quelle strettamente religiose, non saranno interessati dall’ordine” di recupero degli aiuti di Stato, ha detto oggi un portavoce della commissione. “Tuttavia quando tali attività hanno natura economica il fatto che siano svolte da enti non commerciali non preclude la disciplina degli aiuti di Stato”. La decisione riguarda le esenzioni dall’Imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011, di cui avrebbero beneficiato, in gran parte, immobili della ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Le esenzioni fiscali sul, la vecchia imposta sugli immobili, rappresentano undi. Lo ha ribadito la Commissione europea, che ha chiestodile somme non versate anche. “Gli enti che svolgono attività non economiche come quelle strettamente religiose, non saranno interessati dall’ordine” di recupero degli aiuti di, ha detto oggi un portavoce della commissione. “Tuttavia quando tali attività hanno natura economica il fatto che siano svolte da enti non commerciali non preclude la disciplina degli aiuti di”. La decisione riguarda le esenzioni dall’Imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011, di cui avrebbero beneficiato, in gran parte, immobili della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucafaccio : La Commissione Ue ordina allo stato italiano di recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa. In ballo fino a 11 miliar… - enti_ande : RT @ilGatt0Pardo: La UE ordina all’Italia: «Recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa, era aiuto di Stato». Sta porconando anche Papa France… - ilGatt0Pardo : La UE ordina all’Italia: «Recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa, era aiuto di Stato». Sta porconando anche Papa Francesco. - massimoneri90 : La Commissione Ue ordina allo stato italiano di recuperare l’Ici non pagato dalla Chiesa. In ballo fino a 11 miliar… - CarloCantamess : RT @ItaliaOggi: Ici: l'Ue ordina all'Italia di recuperare l'imposta sulle attività esenti, come quelle della Chiesa - -