L'Ucraina sta per mollare Bakhmut. Ma prima attua la mossa strategica (Di venerdì 3 marzo 2023) La guerra tra Ucraina e Russia è ad un nuovo punto di svolta. All'interno di Bakhmut gli ucraini hanno fatto saltare in aria un ponte ferroviario, un ponte che era stato già danneggiato ad agosto e ora è stato fatto saltare in aria nella parte restante. L'esplosione, le cui immagini sono anche circolate su Internet, sono considerate un segnale che l'Ucraina si sta preparando a ritirarsi dalla città. Nella notte i russi avevano anche fatto saltare in aria un ponte cruciale che collegava la città assediata al vicino villaggio di Khromove: il ponte era un'arteria vitale per l'evacuazione di civili e i rifornimento di munizioni. Ora senza più strade asfaltate in entrata o in uscita dalla città, il rifornimento ma anche l'evacuazione dovrà per forza avvenire attraverso strade sterrate, hanno riferito fonti alla Cnn.

