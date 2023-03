Lucio Dalla & Lucio Battisti | le ristampe in vinile degli album cult A 80 anni dalla loro nascita

(Di venerdì 3 marzo 2023)nell’opera celebrativa firmata da Matteo Berton per Sony Music, in occasione della celebrazione80. Nel corso del 2023 sono previste varie iniziative: si parte venerdì 3 marzo con l’uscita delledei vinili, in edizione limitata, di alcunidelle due leggende della musica italiana Il 4 e il 5 marzo del 1943 la luna e le stelle brillavano di più. A 24 ore di distanza nascevano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 11 anni senza Lucio Dalla - grignanipage : Lucio Dalla mi definiva 'visionario' e anche lui lo era. È stato uno dei pochi amici che ho in questo ambiente, su… - RadioItalia : “Te voglio bene assaje, ma tanto tanto bene sai…” Immenso Lucio Dalla ?? 1 marzo 2012 - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il compositore Mario Lavezzi: 'La musica di Lucio Battisti e Lucio Dalla è immortale. Se fosse possibile chiederei un mir… - RedRonnie : 4 marzo 2023, Lucio Dalla compie 80 anni, anche se festeggia in cielo. Adesso anche lui è un Angelo e può mettere i… -

Battisti nell'opera celebrativa firmata da Matteo Berton per Sony Music, in occasione della celebrazione degli 80 anniloro nascita. Nel corso del 2023 sono previste varie ...Diricordo quando, al Festival del 1967 (con 'Bisogna saper perdere' con The Rokes, ndr), fu convinto a esibirsi subito dopo la morte di Luigi Tenco . Lui ci soffrì molto, ma è la dura ...Ed all'improvviso al centro della piazza si materializza l'eccellente cantante solista Asaf Flores, che con voce da tenore ci delizia con Caruso del grande. Sono curioso di come Claudio ...

Lucio 80, le ristampe in vinile degli album cult di Lucio Dalla e Lucio Battisti, nati il 3 e 4 marzo 1943: oggi avrebbero 80 anni ...